أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود متأثرة بالارتفاع العالمي

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاربعاء مقارنة بمستوياتها بالأمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم ليسجل 658 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 565 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 751 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5264 جنيها.

وعالميا، لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوع مع انخفاض الدولار إلى أقل سعر له في أسبوعين، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع المعدن الأصفر 0.4% إلى 1344.16 دولار للأوقية، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي.