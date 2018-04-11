 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يحارب الأسد أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود متأثرة بالارتفاع العالمي

02:16 م الأربعاء 11 أبريل 2018
أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود متأثرة بالارتفاع العالمي

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاربعاء مقارنة بمستوياتها بالأمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم ليسجل 658 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 565 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 751 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5264 جنيها.

وعالميا، لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوع مع انخفاض الدولار إلى أقل سعر له في أسبوعين، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع المعدن الأصفر 0.4% إلى 1344.16 دولار للأوقية، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

الخبر التالى:

الحديد والصلب تعتمد موازنة العام المالي المقبل بخسائر 250 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان