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البنك الأهلي يؤجل حسم مصير الفائدة على الودائع والشهادات إلى الأحد

05:36 م الثلاثاء 10 أبريل 2018
البنك الأهلي يؤجل حسم مصير الفائدة على الودائع والشهادات إلى الأحد

البنك الأهلي

كتبت-منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر تأجيل اجتماع لجنة الأصول والخصوم «الألكو»- المسوؤلة عن تحديد سعر الفائدة- إلى يوم الأحد المقبل، لإجراء مزيدا من الدراسات.

وقررت ثلاثة بنوك كبرى هي مصر والقاهرة والتعمير والإسكان، اليوم الثلاثاء، تأجيل خفض الفائدة على الودائع والشهادات وحسابات التوفير إلى الخميس المقبل، لإجراء مزيد من التحليلات على السوق.

وتعمل البنوك على تعديل أسعار الفائدة على جميع الأوعية الادخارية تزامنا مع قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1% للمرة الثانية في أقل من شهرين باجتماع لجنة السياسة النقدية قبل نهاية الشهر الماضي.

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