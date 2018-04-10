755 مليون جنيه مبيعات 4 بنوك من شهادة أمان المصريين في 5 أسابيع

كتبت - منال المصري:

قفزت مبيعات شهادة أمان المصريين إلى 755 مليون جنيه في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي بعد مرور 5 أسابيع من طرحها.

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، إن البنك باع شهادات أمان المصريين بقيمة تجاوزت 53 مليون جنيه منذ طرحها في بداية الشهر الماضي وحتى الآن.

وأشار إلى أن المرأة تستحوذ على نسبة 40% من إجمالي مبيعات شهادة أمان المصريين.

وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك باع بقيمة 105 ملايين جنيه من شهادة أمان المصريين منذ إصدارها حتى الآن.

وأضاف الإتربي، أن البنك بصدد إصدار شهادات أمان تحت التنفيذ بقيمة 450 مليون جنيه لصالح شركات مختلفة.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك باع زيادة عن 15 ألف شهادة أمان المصريين بقيمة تتجاوز 18 مليون جنيه منذ إصدار الشهادة حتى الآن .

وباع البنك الزراعي المصري، بأكثر من ١٢٩ مليون جنيه منذ طرح شهادة أمان حتى الآن، بحسب ما قاله السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك.

وأشار القصير إلى أنه يوجد ١٠٥ آلاف شهادة أمان تحت التنفيذ، سيصدرها البنك بعد انتهائه من جمع البيانات.

وبدأت بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، طرح شهادة "أمان المصريين" بداية الشهر الماضى، تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

ويستطيع أي شخص مصري داخل البلد شراء الشهادة بالرقم القومي فقط، سواء كان عميلا للبنك أو غير عميل، ويتم فتح حساب بدون مصاريف إدارية وكما يحظى العميل بالتغطية التأمينية من ثاني يوم من شراء شهادة "أمان"، وفقا لقواعد الشهادة.