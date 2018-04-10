4 بنوك تطرح شهادة "أمان المصريين" للمغتربين في الخارج

كتبت- منال المصري:

أعلنت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، طرح شهادة أمان للمصريين بالخارج على غرار طرحها في الداخل.

وقالت وزيرة الهجرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن طرح شهادة "أمان" للمصريين بالخارج كانت أحد المطالب التي تلقتها خلال جولتها الأخيرة بأكثر من دولة.

وبحسب الوزيرة فأن أي مصري يعمل بالخارج يستطيع شراء الشهادة من خلال فروع البنوك الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة أو أون لاين أو فروع الصرافات.

وقالت مكرم، إن عدد العاملين بالخارج يبلغ 10 ملايين مصرى ولكن هذه الأرقام غير نهائية لأن بعض العمالة بالخارج غير مسجلة.

وشهد المؤتمر حضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، وطارق فايد الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.

وقال عكاشة، إن الشهادة ستكون متاحة لجميع المصريين العاملين بالخارج، خاصة

أن بعض العاملين بالخارج عمالة مؤقتة.

وأوضح أن الشهادة سيتم بيعها من خلال فروع البنوك أو فروع الصرافات التى تتعامل معها البنوك أو بطاقة الخصم من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.

وبحسب عكاشة، فإن الشهادة ستكون متاحة بالجنيه المصري بنفس قيمة الشهادة بالداخل وبنفس الشروط.

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن الشهادة يتمتع بها من سن 18 عاما إلى 59 عاما بفائدة 16% ويصرف مبلغ تعويضي للورثة حسب فئة الشهادة وحالة الوفاة.

وأكد الإتربي أن البنك الزراعى يشارك مع البنوك الثلاثة في طرح الشهادة للمصريين العاملين بالخارج.

وبدأت البنوك الأربعة طرح شهادة "أمان المصريين" بداية الشهر الماضى، تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

شهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.