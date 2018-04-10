رئيس بنك مصر: ندرس تغطية حالات العجز في شهادة "أمان" المصريين

كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، إن البنوك الأربعة المسؤولة عن طرح شهادة أمان المصريين تدرس السماح بتغطية حالات العجز بجانب الوفاة بالتعاون مع شركة مصر لتأمين الحياة.

وكان "مصراوي" نشر قبل أسابيع تفاصيل تشكيل لجنة بالبنك المركزي لتطوير مزايا شهادة أمان المصريين لتشمل حالات العجز بجانب الوفاة.

وأعلنت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، بالتعاون مع 4 بنوك الأهلي والقاهرة ومصر والبنك الزراعي، اليوم الثلاثاء، إطلاق شهادة أمان المصريين للمغتربين العاملين بالخارج.

وقال الإتربي، إن بنك مصر، باع 105 ملايين جنيه من شهادة أمان، ولديه طلبات تحت التنفيذ لشركات وهيئات بقيمة 450 مليون جنيه لتصل الحصيلة إلى 555 مليون جنيه بعد مرور شهر على طرح الشهادة.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.