مركزي إيران يضع حدا أقصى لحيازة النقد الأجنبي خارج البنوك

القاهرة - وكالات:

نقلت وكالة رويتروز، عن وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي الإيراني وضع حدا أقصى لحيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك عند عشرة آلاف يورو.

وقال البنك المركزي في بيان نشرته وكالة تسنيم للأنباء، إن المواطنين أمامهم موعد نهائي حتى آخر الشهر لبيع أي كمية فائضة أو إيداعها في البنوك.

كما أظهرت أسعار الصرف الجديدة التي نشرها الموقع الرسمي للبنك المركزي الإيراني على الإنترنت أن البنك حدد أسعار الصرف الرسمية للجنيه الاسترليني عند 59330 ريالا واليورو عند 51709 ريالات، وفقا للوكالة.

كانت إيران وحدت بين سعر الصرف الرسمي لعملتها وسعرها في السوق المفتوحة يوم الاثنين، وأعلنت أن سعر الدولار سيكون 42 ألف ريال اعتبارا من اليوم في جميع الأسواق ولكل أنشطة الأعمال.