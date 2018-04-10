 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

المركزي: التضخم الأساسي السنوي يتراجع إلى 11.59% في مارس

02:25 م الثلاثاء 10 أبريل 2018
المركزي: التضخم الأساسي السنوي يتراجع إلى 11.59% في مارس

البنك المركزي

كتب - مصطفى عيد:

قال البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إن التضخم الأساسي السنوي في أسعار المستهلكين، خلال مارس الماضي، تراجع إلى 11.59%، مقابل 11.88%، في فبراير 2018.

وأضاف المركزي أن التضخم الأساسي الشهري، ارتفع إلى 0.70% في مارس الماضي، من 0.39% في فبراير.

وكان جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أعلن صباح اليوم عن انخفاض معدل التضخم العام في أسعار المستهلكين إلى 13.1% لإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي، مقابل 14.3% في فبراير.

وارتفع التضخم العام الشهري إلى 1% في مارس مقابل 0.3% خلال فبراير الماضي.

البنك المركزي معدلات التضخم التضخم الأساسي السنوي

الخبر التالى:

"موانئ دبي العالمية السخنة" تفتتح مركزا جديدا لخدمة العملاء
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان