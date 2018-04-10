المركزي: التضخم الأساسي السنوي يتراجع إلى 11.59% في مارس

كتب - مصطفى عيد:

قال البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إن التضخم الأساسي السنوي في أسعار المستهلكين، خلال مارس الماضي، تراجع إلى 11.59%، مقابل 11.88%، في فبراير 2018.

وأضاف المركزي أن التضخم الأساسي الشهري، ارتفع إلى 0.70% في مارس الماضي، من 0.39% في فبراير.

وكان جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أعلن صباح اليوم عن انخفاض معدل التضخم العام في أسعار المستهلكين إلى 13.1% لإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي، مقابل 14.3% في فبراير.

وارتفع التضخم العام الشهري إلى 1% في مارس مقابل 0.3% خلال فبراير الماضي.