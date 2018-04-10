في بداية التعاملات .. الدولار يرتفع في أبوظبي الإسلامي ويستقر في 9 بنوك

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في بنك أبو ظبي الإسلامي، أول تعاملات هذا الأسبوع بعد عودة البنوك للعمل من إجازة عيد القيامة وشم النسيم.

واستقر سعر العملة الأجنبية في 9 بنوك عاملة في مصر، خلال التعاملات الصباحية، عند نفس مستوى الخميس الماضي، آخر تعاملات الأسبوع الماضي.

ورفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التجاري الدولي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعاره الخميس الماضي.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار نهاية الأسبوع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك مصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا أيضا في بنكي القاهرة وقناة السويس عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.