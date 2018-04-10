هيئة الاستثمار تفوز بمنصب المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة الوايبا

كتب- مصطفى عيد:

فازت مصر مُمثَلةً فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمنصب "المدير الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الوايبا(WAIPA)، وهى الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار.

وقالت وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء، في بيان، إن هيئة الاستثمار المصرية فازت بالمنصب من خلال تصويت أعضاء لجنة التسيير بالمنظمة، وذلك من بين ست هيئات كانت تقدمت معها للفوز بهذا المنصب، في الكويت وتونس ولبنان وتونس وفلسطين.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تحصل فيها مصر على هذا المنصب بعد فترة غياب استمرت 12 عاما، منذ أن فازت به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى عام ٢٠٠٦، خلال فترة تولى الدكتور زياد بهاء الدين لرئاسة الهيئة.