القابضة للأدوية تقبل استقالة رئيس "أدكو" وتعين قائما بالأعمال

كتبت - شيماء حفظي:

قرر مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قبول استقالة رئيس مجلس إدارة شركة العربية للأدوية الصناعات الكيماوية "أدكو"، وتعيين قائم بأعماله.

وقالت "أدكو" في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية وافق على قبول استقالة طارق عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وتكليف الصيدلي جميل أديب مينا قائما بأعماله.

وأضافت الشركة في بيانها أن مينا سيمارس مهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لحين العرض على الجمعية العامة للشركة.

وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أظهرت المؤشرات المالية المعدلة للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية "أدكو"، تسجيل زيادة في أرباحها بنسبة 79.7%، حيث وصلت إلى 18.4 مليون جنيه.