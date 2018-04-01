10 جنيهات زيادة في الفسيخ والرنجة.. وأسعار "المصانع" تجذب الزبائن

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفسيخ والرنجة مع اقتراب شم النسيم، بنحو 10 جنيهات للكيلو، مقارنة بأسعار العام الماضي، بحسب 3 تجار تحدثوا لمصراوي.

وفي جولة لمصراوي، تفاوت سعر كيلو الفسيخ والرنجة والملوحة من مكان إلى آخر، ويحكم هذا التفاوت كون المحل معروف وفي منطقة راقية أم شعبية.

ويقول محمد مصطفى، صاحب أحد محلات الفسيخ الشهيرة في منطقة وسط البلد، إن سعر كيلو الفسيخ هذا العام يتراوح بين 130 و160 جنيها، بزيادة نحو 10 جنيهات عن أسعار العام الماضي.

وبحسب مصطفى فإن السعر يختلف حسب حجم السمكة، وطريقة البيع سواء كان مخليا أم لا.

وأضاف مصطفى لمصراوي أن أسعار الرنجة هي الأخرى ارتفعت بقيمة 10 جنيهات للكيلو الواحد مقارنة بالعام الماضي، لتتراوح ما بين 40 جنيها للنوع العادي و60 جنيها للنوع الهولندي.

ويرجع مصطفى ارتفاع أسعار الرنجة إلى أنها سمكة مستوردة ويتوقف السعر على عوامل كثيرة خاصة بالاستيراد، مضيفا أن سعرها كان لا يتعدى 40 جنيها لأفضل نوع منذ 3 أشهر ولكنها ارتفعت مع دخول موسم شم النسيم وزيادة الطلب عليها من التجار.

فيما يبلغ سعر كيلو الملوحة 130 جنيها وكيلو السردين بين 50 و60 جنيها، بحسب مصطفى.

ويشتكي مصطفى من ضعف الإقبال حتى الآن، رغم اقتراب شم النسيم ويقول " زي اليومين دول كانت الناس بتبدأ تتوافد على المحل، ولكن السنة دي الإقبال قل النص، وعندي أمل في زيادة الإقبال مع اقتراب شم النسيم".

لكن هذه الأسعار تتراجع بنسبة كبيرة في محل فسخاني التوحيد، أحد محلات الفسيخ في منطقة إمبابة.

ويقول سعيد سردينه، مالك المحل، إن أفضل نوع فسيخ سعره 120 جنيها للكيلو، فيما يبلغ سعر الرنجة 32 جنيها لكيلو الرنجة العادي، و35 جنيها لكيلو الرنجة ملح خفيف.

وتراوحت أسعار الرنجة العام الماضي بين 25 إلى 28 جنيها، بحسب سعيد.

ووفقا لسعيد فإن أسعار الرنجة غير ثابته فهي تشهد ارتفاعات ثم تعاود الانخفاض مرة أخرى، حيث ارتفعت خلال أسبوع واحد 4 جنيهات.

ويضيف "لا نعلم السبب وراء الارتفاع، سوى أنها مستوردة ونشتريها جاهزة، بعكس الفسيخ الذي نقوم بتخليله بأيدينا".

ومنذ منتصف الأسبوع الماضي، يشهد محل سعيد إقبالا من الزبائن، لكنه يبقى أقل من السنوات الماضية، "الزبائن أقل والكميات المباعة أقل"، وفقا لقوله.

وتنخفض أسعار الرنجة كثيرا في مصانع إنتاجها حيث يتراوح سعرها ما بين 30 إلى 35 جنيها.

وأمام أحد مصانع الرنجة بمنطقة البراجيل بالجيزة، يصطف مجموعة من الزبائن لشراء ما يحتجونه من الرنجة، من أجل شرائها بسعر الجملة.

وتسجل الأسعار في منافذ بيع المصنع، نحو 30 جنيها للكيلو العادي، و31 جنيها للكيلو ملح خفيف، و35 جنيها للكيلو "السوبر اكسترا" و30 جنيها لبرطمان بطارخ صغير، و24 جنيها لبرطمان رنجه فيليه.

ويوفر المصنع أكياس بكل كيس رنجة واحدة، سعرها يبلغ 5 جنيهات ويكون حجم السمكة نحو 200 جرام.

وتقول عبير محمد، أحد زبائن المصنع، إنها اعتادت على الشراء من المصنع كل عام، وخاصة أنها تسكن في منطقة قريبه منه، وتلاحظ عبير أن الأسعار مرتفعة هذا العام قليلا، حيث لم يزد سعر الكيلو العام الماضي على 28 جنيها.

وتضرب عبير مثلا على ارتفاع الأسعار بأن "أكياس الرنجة كانت بـ 3 جنيه، السنة إللي فاتت، وبتتباع السنة دي بـ 5 جنيهات".

ودفعت عبير نحو 105 جنيهات، ثمنا لعلبة رنجة سوبر لوكس وبرطمان بطاخ.

ووفقا لبيانات التضخم لشهر فبراير الماضي، ارتفعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 17.8%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 14.9%، ومجموعة السمك المملـح والمدخن بنسبة 28.2% ومجموعة المأكولات البحرية بنسبة 36.1%.