صندوق النقد يخشى من تصعيد "متبادل" بسبب رسوم ترامب الجمركية



القاهرة- وكالات:

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إنها تخشى من تصعيد "متبادل" للثأر التجاري بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم مما قد يقوض الثقة والاستثمار، بحسب وكالة رويترز.

وقالت لاجارد خلال منتدى لصحيفة واشنطن بوست حول قضايا المرأة أمس الخميس إن الأثر الاقتصادي المباشر للرسوم ليس هو أكثر ما يقلقها ولكن دوره في "إطلاق" ردود انتقامية من شركاء تجاريين حول العالم.

أضافت "ذلك التصعيد هو في حد ذاته الخطر بسبب أثره على جميع تلك الاقتصادات وأثره على الثقة أيضا"، مشيرة إلى أن التجارة ظلت محركا للنمو الذي حقق تعافيا عالميا أقوى خلال الأشهر الأخيرة.

تأتي تصريحاتها بعدما مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما يوم الخميس في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب 10% على واردات الألومنيوم. ومن المتوقع بدء العمل بالرسوم خلال 15 يوما لكن القرار يستثني كندا والمكسيك مبدئيا.