دليلك إلى شهادة "أمان المصريين" الجديدة في سؤال وجواب

القاهرة- "مصراوي":

مر الأسبوع الأول على طرح شهادة "أمان المصريين" في البنوك، وسط إقبال متواضع حتى الآن.

ولا تزال الشهادة الجديدة تثير الأسئلة لدى المواطنين حول جدواها والفوائد التي يمكن أن تعود عليهم من شرائها.

وفي هذا التقرير يجيب "مصراوي" عن أبرز التساؤلات التي يطرحها الموطنون حول شهادة "أمان".

1- ما هي شهادة "أمان المصريين"؟

شهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

مدة الشهادة 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

بدأ طرح الشهادة في 4 بنوك منذ يوم الأحد الماضي، وهي بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والمصري الزراعي.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهرياً، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيهاً شهرياً، بحسب قيمة كل شهادة.

حيث إن هذه الشهادة الادخارية، لها ميزة تأمينية إذ إنها عبارة عن وثيقة تأمين على الحياة.

والهدف من خصم قيمة أقساط التأمين من فوائد الشهادة، هو توفير الجهد والوقت على المواطنين من الذهاب شهرياً لشركة التأمين لسداد الأقساط.

2- من هم الأشخاص المستهدفون من طرح هذه الشهادة؟

تستهدف الشهادة بشكل أساسي توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

والفكرة الأساسية من هذه الشهادة هي أن عدداً كبيراً من العمال في مصر يعملون في مجال المقاولات والزراعة والحرف اليدوية والمهن الخطرة، دون حماية اجتماعية أو تأمينية، لأسرهم في حالة الوفاة.

وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد العمالة المؤقتة والموسمية الذين ليس لهم أي غطاء تأميني يبلغ نحو 13 مليون شخص.

ومن هنا كانت الفكرة أن توفر هذه الشهادة نوعاً من الحماية والضمان لأسر العمالة اليومية والمؤقتة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

3- هل يعني هذا أن شراء الشهادة يقتصر على العمالة المؤقتة؟

الإجابة لا. حيث إن شراء شهادة أمان متاح أمام كل المصريين في الفئة العمرية من 18 حتى 59 سنة، حتى إذا كان المواطن موظفاً في الحكومة أو القطاع الخاص، سواء أكان مؤمنًا عليه، أم خارج تغطية التأمينات الاجتماعية، وسواء أكان غنياً أم فقيراً.

كما أن العامل إذا اشترى الشهادة ثم التحق بوظيفة لا تسقط الشهادة وتظل سارية بمزاياها البنكية والتأمينية.

4- إذا كنت ترغب في ادخار أموالك فقط ولا تريد مزايا تأمينية.. هل تعتبر هذه الشهادة مناسبة لك؟

شهادة أمان ليست الوعاء المناسب في حالة رغبة العميل في الادخار واستثمار أمواله فقط، إذا كان لا يريد مزاياها التأمينية.

حيث إن الفائدة الثابتة ونسبتها 16% سنويا على شهادة أمان، لا تصرف إلا في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم أقساط التأمين الشهرية.

فعلى سبيل المثال إذا كانت الشهادة قيمتها 500 جنيه، فإن الفائدة عليها خلال الثلاث سنوات نحو 240 جنيها، يخصم منها 144 جنيها مقابل الأقساط التأمينية الشهرية طوال الثلاث سنوات، ويتبقى حوالي 96 جنيها فقط، يصرفها صاحب الشهادة بعد ثلاث سنوات.

في حين أن هناك شهادات ادخار في البنوك بفائدة سنوية 17% مدتها عام، أو 15% لمدة ثلاث سنوات، ويصرف العائد عليها بشكل دوري، كاملاً دون أية خصومات.

5- ما هي المستندات المطلوبة لشراء الشهادة؟

لا تطلب البنوك من العميل عند بيع شهادة أمان سوى بطاقة الرقم القومي، وتقوم بفتح حساب خاص بالشهادة للعميل، بدون أية مصروفات.

ولا يحتاج العميل إلى تقديم أي أوراق أخرى أو كشف طبي.

ولا يمكن شراء الشهادة إلا بواسطة العميل نفسه، وبصفته الشخصية، حيث إنه لا يجوز الشراء بتوكيل أو على سبيل الهبة والتبرع، كما أنه لا يمكن إصدار شهادات مشتركة.

ويجوز للأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات والمؤسسات) دون غيرهم شراء الشهادات لصالح الأفراد.

6- متى يصرف التعويض أو المعاش من شهادة أمان؟

يستحق التعويض أو المعاش من شهادة أمان، في حالة وفاة العميل فقط، سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث، وفقا لما أعلنته البنوك الأربعة التي طرحت الشهادة.

ولا يصرف هذا التعويض في حالات العجز أو الإصابة ولا يشمل أي تأمين صحي، لأنه فقط "وثيقة تأمين على الحياة".

ويحدد العميل عند طلب شراء الشهادة طريقة صرف التعويض في حالة وفاته، سواء صرفه مباشرة إلى الورثة الشرعيين الذين يحددهم إعلام الوراثة، أو إلى أشخاص يحددهم بالاسم، أو صرف معاش شهري، مع تحديد اسم واحد للمستفيد منه.

7- ما هي قيمة التعويض أو المعاش؟

تتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته.

وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات التي تمنحها الشهادة في حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.

وتبدأ قيمة التعويض الذي يمكن سداده دفعة واحدة للورثة في حالة الوفاة الطبيعية من 10 آلاف جنيه، إذا كانت الشهادة بقيمة 500 جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه إذا كانت الشهادة بقيمة 2500 جنيه.

أما في حالة الوفاة نتيجة حادث، فإن التعويض يبدأ من 50 ألف جنيه، إذا كانت قيمة الشهادة 500 جنيه، ويصل إلى250 ألف جنيه إذا كانت قيمة الشهادة 2500 جنيه.

بينما تبدأ قيمة المعاش الشهري، في حالة الوفاة الطبيعية من 200 جنيه حتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 120 جنيهاً حتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.

أما إذا كانت الوفاة نتيجة حادث، فإن المعاش يبدأ من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 600 جنيه حتى ألفي جنيه، إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.

8- ما هو المقصود بالوفاة نتيجة حادث؟

حددت البنوك المقصود بحالات الوفاة عن طريق حادث، بأنه كل إصابة جسمانية تنتج عن أسباب فجائية، عارضة، عنيفة، خارجية، وظاهرة، ومستقلة عن أي سبب آخر، ويترتب عليها وحدها الوفاة.

وحددت البنوك عدة حالات وفاة لا تعتبرها وفاة نتيجة حادث وبالتالي سيصرف التعويض أو المعاش باعتبارها وفاة طبيعية وهي كالآتي:

*حالات الوفاة نتيجة التسمم والعاهات والأمراض الجسمية كالحميات بجميع أنواعها والسكتة القلبية والصرع والسكر وضربة الشمس والتجميد.

*فقد الإرادة بسبب الجنون أو إذا كان المؤمن عليه واقعا تحت تأثير مخدر أو مسكر.

*ممارسة الألعاب الرياضية الخطرة كالملاكمة والمصارعة والهوكي والصيد والمبارزة والطيران الشراعي ..إلخ.

*الحوادث الناتجة عن الهزات الأرضية والكهربائية والانفجارات البركانية والصواعق والشهب والفيضانات.

*الإصابات المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الأخطار الذرية والتفاعلات النووية أيًا كان سببها أو مصدرها سواء وقت السلم أو الحرب.

*العمليات الحربية أو ما يترتب عنها (قذف قنابل أو إعدام أو معارك)، التي تكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لحالة حرب خارجية أو داخلية سواء أعلنت أو لم تعلن أو التي تكون نتيجة ثورات أو اضطرابات.

*إذا حدثت الوفاة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ وقوع الحادث.

9- ما هي الحالات التي لا يصرف فيها التعويض أو المعاش؟

*في حالة استرداد الشهادة أو بلوغ العميل سن الـ60 عاما.

* إذا انتهت فترة الشهادة الإجمالية (9 سنوات) دون حدوث الوفاة، حيث يسترد العميل أصل قيمة الشهادة والفوائد المتبقية فقط.

*ولا تعطي الشهادة تعويضات أو معاشات في حالات الوفاة التي تنشأ بطريق مباشر أو غير مباشر من الأخطاء الآتية:

- مسابقة السرعة بواسطة مركبات ذات آلة محركة سواء كانت أرضية أو مائية.

- التنقلات الجوية أو البحرية إلا إذا قام بها المؤمن عليه باعتباره راكبا عاديا على خط ملاحة جوي أو بحري يقوم بخدمة عامة منتظمة.

- الانتحار إذا حدث خلال السنتين الأوليين من بدء التأمين على المؤمن.

- العمليات الحربية أو ما قد يترتب عنها (قذف قنابل أو معارك أو إبعاد أو نفي أو إعدام.. إلخ) التي تكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لحالة حرب خارجية أو داخلية سواء أعلنت أو لم تعلن أو التي تكون نتيجة ثورات أو اضطرابات أهلية إذا كان المؤمن عليه مجندا أو مستبقى أو مستدعى للاحتياط.

- الإعدام بناء على حكم قضائي.

- أحداث الشغب أو الاضطرابات الأهلية أو الوفاة الناتجة عن العمليات الإرهابية إذا كان المؤمن عليه مشاركا مشاركة إيجابية في هذه الأحداث على أن يتم إثبات ذلك بموجب خطابات رسمية من الجهات المسئولة.

- إذا حدثت الوفاة بفعل أحد المستفيدين من التأمين يسقط حقه في التأمين، على أن يؤول حقه إلى باقي المستفيدين.

10- هل يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل انتهاء مدتها؟

يمكن استرداد قيمة الشهادة في أي وقت وفقا لرغبة العميل بقيمتها الاسمية (التي اشتري بها الشهادة) فقط، دون الالتزام بفترة الـ6 شهور، وذلك في حالة شراء العميل للشهادة بنفسه.

وفي حالة شراء الشهادة للعميل عن طريق جهة (مثل الشركة التي يعمل بها) لا يجوز استرداد قيمتها قبل مرور 6 سنوات.

11- هل يمكن للعميل الاقتراض من البنوك بضمان شهادة أمان؟

لا يجوز الاقتراض بضمان الشهادة ولا إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها.

12- ماذا يحدث بعد انتهاء مدة الشهادة أو بلوغ سن الستين قبل الوفاة؟

لا تغطي شهادة أمان حالات الوفاة بأنواعها إلا خلال فترة الشهادة، أي أنه بمجرد انتهاء مدة الشهادة التي تبلغ 3 سنوات تجدد مرتين فقط، فإن العميل يسترد قيمة الشهادة الأصلية والفوائد المستحقة عليها بعد خصم أقساط التأمين فقط لاغير.

فإذا حدثت الوفاة خلال مدة الشهادة استفاد الورثة بالتعويض أو المعاش، أما إذا انتهت فترة الشهادة دون حدوث وفاة، فإن وثيقة التأمين على الحياة تسقط فورا.

وينطبق نفس الكلام على بلوغ العميل سن الستين، حتى إذا كانت مدة الشهادة لم تنته، فإن وثيقة التأمين تسقط، ولا يصرف معاش أو تأمين في حالة الوفاة بعد الستين.

فعلى سبيل المثال إذا اشتري العميل شهادة أمان وعمره 58 عاما، وبلغ سن الستين دون حدوث وفاة، فإنه لا يستحق قيمة التعويض أو المعاش، وإنما يصرف فقط قيمة الشهادة الأصلية والفوائد المستحقة عليها في نهاية مدتها.

لكن البعض ربما يرى في هذه الوثيقة فرصة لتأمين أسرته، بعد وفاته، إذا كان مريضا، أو معرضا للوفاة لأسباب صحية قبل سن الستين، خاصة أن هذه الشهادة لا تحتاج إلى تقديم فحوصات طبية قبل شرائها.

وعلى سبيل المثال إذا كان رب الأسرة مريضا وفي سن الـ58 عاما، وتعرض للوفاة قبل الستين، فإن أسرته سوف تستفيد من التعويض أو المعاش.

وتعمل الحكومة والبنوك وشركات التأمين حاليا على بحث وسيلة لاستمرار المزايا التأمينية للعملاء بعد انتهاء فترة الشهادة، سواء بإمكانية تجديدها مرة أخرى، أو طرح أوعية تأمينية جديدة.

كما أن الحكومة تعمل أيضا على إيجاد حلول قانونية تضمن التأمين على العمالة المؤقتة والموسمية في حالات العجز والإصابة وليس فقط في حالات الوفاة، كما هو الحال بالنسبة لشهادة أمان.

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