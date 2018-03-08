ميدور: وفرنا منتجات بترولية بقيمة 1.4 مليار دولار للسوق المحلي في 2017

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عبد العزيز رئيس شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، إن شركته ساهمت في توفير أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلي خلال العام الماضي بقيمة حوالي 1.4 مليار دولار.

وأضاف عبد العزيز حلال اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال 2017، أن ميدور استطاعت تصدير تصدير حوالي 1.7 مليون طن خلال العام الماضي بقيمة 860 مليون دولار.

وقامت الشركة بتكرير نحو 40.5 مليون برميل من النفط الخام خلال 2017، وهو بحسب عبد العزيز، حققت الشركة بذلك "أعلى مؤشرات إنتاجية ومالية في تاريخها".

وانتهت الشركة خلال العام الماضي الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية والتي أسهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية بنسبة 15%، بحسب بيان سابق لوزارة البترول.

وقال عبد العزيز خلال اجتماع جمعية الشركة، إن شركته مستمرة في تنفيذ مشروع أعمال التوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 60% وفقا للبرامج الزمنية المحددة، وهو ما يحقق عائدا اقتصاديا وفنيا يعود بالنفع على الدولة.

ويعتبر مشروع توسعات معمل الشركة أحد المشروعات القومية التي تساهم إيجابيا في تحقيق رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز، بحسب عبد العزيز.

وقال طارق الملا وزير البترول، الذي رأس اجتماع جمعية الشركة، إن تطوير معامل التكرير وتحديثها ورفع كفاءتها يسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمصر لتحويلها إلى مركز إقليمي لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.

وبحسب وكالة رويترز في أول مارس، قال الوزير إنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على توريد 500 ألف برميل شهريا من النفط الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة ستة أشهر بدءا من يناير الماضي.

كما يساهم تطوير المعامل في تخفيف العبء على ميزان المدفوعات عبر ترشيد الاستيراد، والمساهمة الإيجابية في تلبية احتياجات السوق المحلي للقطاعات الاقتصادية المختلفة وخطط التنمية الاقتصادية، وفقا لما نقله بيان اليوم عن الوزير.