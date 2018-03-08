دقائق مجانية لأهداف محمد صلاح.. "فودافون" توقع عقد رعاية مع ليفربول الإنجليزي

كتبت- شيماء شلبي:

أعلنت شركة فودافون مصر، اليوم الخميس، عن توقيعها عقد رعاية وشراكة حصرية مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت الشركة في بيان حصل عليه مصراوي، إنها ستقدم من خلال هذه الشراكة مع ليفربول "محتوى رياضيا عالميا لعشاق كرة القدم الإنجليزية في مصر وتوفر محتوى لمتابعة أهم أخبار نادي ليفربول ولاعبيه، بما في ذلك أبرز لحظات المباريات ومعسكرات التدريب، ولقاءات مع اللاعبين وفيديوهات للأهداف المتاحة على قنوات ليفربول الرياضية، وذلك لعملاء فودافون مصر" .

وأضافت فودافون مصر أن هذه الشراكة "تأكيدًا علي حرص الشركة علي تقديم خدمات ومحتوى رياضي متميز؛ وذلك تلبيةً لاحتياجات عملائها واهتمامهم بمتابعة أخبار الدوري الانجليزي ونادي ليفربول العريق ذو الشعبية الكبيرة في مصر".

وقع عقد الشراكة من جانب فودافون الرئيس التنفيذي للشركة الكسندر فرومان ومن جانب ليفربول بيلي هوجان، المدير التنفيذي لنادي ليفربول.

وقالت فوادفون إن "الشراكة مع نادي ليفربول تعد إضافة كبيرة للمحتوى الرياضي المميز الذي تقدمه فودافون لعملائها بالفعل، خاصة وأن سفير العلامة التجارية "محمد صلاح" هو أيضًا نجم الفريق، ليتمكن عملاء فودافون من متابعة الأخبار والمحتوى الخاص بالنجم وأهدافه لأول مرة على الإطلاق، وذلك من خلال خدمة "عالم محمد صلاح" التي تقدم أخبار وصور وفيديوهات حصرية لنجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي لعملاء فودافون فقط".

كما ستحتفي فودافون بالنجم "محمد صلاح" بأن تقدم لعملائها دقائق مجانية مع كل هدف يسجله اللاعب، بالإضافة إلى خدمة "عالم النادي الأهلي" الذي ترعاه فودافون.