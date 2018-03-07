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السجن من 3 لـ10 سنوات لـ5 مُتهمين بالانتماء لـ"داعش" في المنيا

04:13 م الأربعاء 07 مارس 2018
السجن من 3 لـ10 سنوات لـ5 مُتهمين بالانتماء لـ"داعش" في المنيا

محكمة جنايات المنيا

المنيا – محمد المواجدي:

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المُستشار محمد رشاد، اليوم الأربعاء، بالسجن ما بين 3 إلى 10 سنوات على 5 مُتهيمن بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، وبرأت متهمين آخرين.

وقالت مصادر قانونية، في تصريحات صحفية لها، إن قرار المحكمة شمل مُعاقبة 4 مُتهمين بالسجن 10 سنوات، و3 سنوات لمُتهم، فيما برأت متهمين آخرين.

وأحالت النيابة العامة، المُتهمين للمُحاكمة أواخر عام 2015، بعد أن وجّهت لهم تهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، وحيازة مطبوعات ومنشورات تُعبر عن الفكر المتطرف.

المنيا داعش محكمة جنايات المنيا

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