بينهم عربي.. من هم أكبر 10 أغنياء سناً في قائمة فوربس العالمية 2018؟

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم عن عام 2018 أن أكبر 10 أثرياء من حيث السن، والذين تتراوح أعمارهم بين 94 و99 عاما، يمتلكون 18.3 مليار دولار.

وتصدر السنغافوري تشانج يون تشونج قائمة فوربس لأغنياء العالم لعام 2018 من حيث السن، بعد أن بلغ عمره 99 عاما ضمن 53 شخصا في قائمة الأكبر سنا والذين وصلت أعمارهم إلى 90 سنة أو أكثر.

واحتل تشونج المركز الـ 1284 ضمن 2209 مليارديرات ضمتهم القائمة، وبلغت ثروته 1.9 مليار دولار.

وجاء ثاني أكبر أثرياء العالم من حيث السن، الكندي مارسيل آدامز بعمر 97 عاما، بثروة قيمتها 1.7 مليار دولار في المركز الـ 1394 من حيث الثروة.

وفي المركز الثالث جاء البرازيلي ألويسيو دي أندرادي فاريا بعمر 97 عاما أيضا، وبثروة قيمتها 2.5 مليار دولار في المركز الـ 965 من حيث الثروة.

وفي عمر الـ 96 جاء الأمريكي جورج جوزيف بثروة 1.4 مليار دولار، ثم الاسترالي ستانلي البالغ عمره 59 سنة بيرون بثروة 2.3 مليار دولار.

وجاء أصحاب المراكز الخمسة التالية من حيث العمر، في سن الـ 94 عاما ويشملون الاسترالي لين أينسورث بثروة 1.3 مليار دولار، ومن هونج كونج، تانج هسيانج تشاين، بثروة 1.5 مليار دولار، والأمريكي تشارلز مونجر بثروة 1.7 مليار دولار، والإماراتي سيف الغرير بثروة 1.9 مليار دولار، والأمريكي ديفيد موردوك بثروة 2.1 مليار دولار.

وبحسب بيانات فوربس، بلغت ثروات الـ 2208 مليارديرات الذين ضمتهم القائمة للعام الجاري 9.1 تريليون دولار بارتفاع 18% عن عام 2017.

وضمت القائمة 585 مليارديرا أمريكيا، و373 مليارديرا صينيا، وتصدرها الأمريكي جيف بيزوس بثروة قيمتها 112 مليار دولار.