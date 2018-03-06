الدولار يرتفع أمام الجنيه في بنكي القاهرة والبركة مع نهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي القاهرة والبركة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستويات الصباح، بينما ظل السعر مستقرا في 8 بنوك أخرى.

ورفع بنك القاهرة سعر الدولار إلى 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع مقابل 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع في الصباح.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع في الصباح.

بينما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنوك الإسكندرية والتجاري الدولي وقناة السويس عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع وهو نفس مستواه في الصباح.