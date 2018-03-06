وزير الاتصالات: نمو كبير في حجم الإنفاق على التجارة الإلكترونية بمصر

القاهرة - (أ ش أ)

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تعمل على تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتوفيرها إلكترونيا، موضحاً أن حجم الإنفاق على التجارة الإلكترونية يشهد نمواً كبيراً بشكل سنوي في مصر.

جاء ذلك في كلمة وزير الاتصالات اليوم الثلاثاء خلال تفقد أعمال الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات "وطن رقمي 5".

وأشاد القاضي بالمعرض الذي يضم مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر السنوي لكونه فرصة كبيرة للشركات للتعرف على أحدث التقنيات التكنولوجية التي تخدم المواطنين وتساعد على تفعيل منظومة التحول الرقمي في مصر.

وأكد دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية بالدولة، موضحاً أن الخطة الاستراتيجية للقطاع واضحة ومحددة وتتواكب مع الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وذلك إلى جانب أنها تساعد في جذب استثمارات الشركات العالمية إلى السوق المصري مما يساهم في خلق فرص عمل للشباب.

وأضاف أن البنية التحتية التكنولوجية التي تمتلكها مصر في هذا القطاع تساعدنا في أن نصبح نموذجاً لعدد كبير من دول العالم".

كما شدد المهندس ياسر القاضي على التنسيق الكامل بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2025.

جدير بالذكر أن معرض "وطن رقمي" ينعقد هذا العام بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وعالمية، وحضور مكثف لممثلين من دول الإمارات العربية الشقيقة والسودان والسعودية ولبنان.