التصديري لمواد البناء: صادرات الأسمنت تقفز إلى 2.7 مليون طن خلال العام الماضي

كتبت- إيمان منصور:

قال المجلس التصديري لمواد البناء اليوم الثلاثاء، إن صادرات مصر من الأسمنت ارتفعت بنسبة 242% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016، مسجلة نحو 2.7 مليون طن.

وأضافت دراسة للمجلس حول تطور صادرات قطاعات مواد البناء، أن صادرات الحديد والصلب ارتفعت هي الأخرى خلال العام الماضي بنسبة 65% لتسجل 1.6 مليون طن، ومن المواسير بنسبة 970% لتسجل 61.4 ألف طن، والسيراميك بنسبة 31% لتسجل 58.8 مليون طن.

كما ارتفعت صادرات المواد المحجرية بنسبة 3% لتتجاوز الـ 5 ملايين طنا، والزجاج بنسبة 51% ليسجل 390 ألف طن ومن الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير المصنعة من الحديد والصلب بنسبة 14% لتسجل 185.5 ألف طن، بحسب دراسة المجلس.

وزادت أيضا صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 6% لتتجاوز 2 مليون طن كما تضاعفت تقريبا صادرات الأدوات الصحية ليصل عددها إلى 15.6 مليون طقم حمام بارتفاع 104% والمواد العازلة بنسبة 44% لتسجل81.2 ألف طن.

ومن التطورات الإيجابية أيضا ارتفاع صادرات مصنوعات النحاس بنسبة 19% لتسجل 38.6 ألف طن، ومن الرصاص بنسبة 29% لتسجل 270.3ألف طن، ومن الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 71%

قال وليد جمال الدين رئيس المجلس، إن الأشهر المقبلة ستشهد تحسن في نسب نمو قيمة صادرات منتجات مواد البناء بجانب كمياتها، خاصة مع الطفرة التي شهدتها الصادرات من حيث الكميات والتي تؤكد تحول مصر لمركز إقليمي لخدمة قطاع المقاولات والبناء والتشييد بأكثر من 100 دولة تستورد من مصر.

وأضاف جمال الدين أن المجلس انتهى من إعداد دليل للمصدرين إلى الأسواق الخارجية خاصة لدول ألمانيا والسودان بجانب إعداد دراسات بأهم الفرص التسويقية المتاحة بالأسواق العالمية لمنتجات الرخام والجرانيت والحديد ومواد العزل والألمونيوم والسيراميك.

من جانبه قال محمد خطاب وكيل المجلس إن المجلس أعد مؤخرا دراسة حول مزايا اتفاق تحرير التجارة مع الميركسور وخطوات التنفيذ حيث أن تطبيق الاتفاق سيتم بناء على 4 قوائم سلعية بحيث تعفي منتجات القائمة الأولى تماما من الرسوم الجمركية بدول التجمع مع منح القوائم الثلاث الأخرى تخفيضات تدريجية على الرسوم بنسب تتراوح بين 10 و25% بحيث تعفي جميع صادراتنا بالكامل بحلول عام 2027.