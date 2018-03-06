اتحاد الغرف التجارية: شعبة الإعلام ترسل وفودا لتشجيع التعاون مع الدول العربية

كتبت- منار عثمان:

قال إبراهيم أبوذكري، رئيس الشعبة العامة للإعلام ومنتجي الإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح، إن أعضاء من الشعبة سيزورون مجموعة من الدول العربية، لتنشيط دورها في الوطن العربي والتعاون الإعلامي مع الدول الشقيقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة مع الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجاريه، لبحث مجموعة من القرارات الهامة وأوجه التعاون بين الشعبة والاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو ذكري إن وفد الشعبة للدول العربية سيبدأ بالكويت والسعودية والإمارات.

وأضاف أنه سيتم التواصل مع المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة في عدد من الدول العربية المختلفة إلى جانب 22 منظمة عربية تعمل تحت مظلة الاتحاد العام للمنتجين العرب وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية للاتفاق على مواعيد الزيارات والتجهيز والتحضير لسفر وفد الشعبة خلال الفترة القادمة، وذلك تحت إشراف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.

وأضاف أبوذكري خلال الاجتماع، الذي حضره، عصام شعبان وأحمد أيوب، أعضاء الشعبة، أنه تقرر تأجيل موعد ملتقى "مصر للإعلام والإنتاج " الذي كان مقررا انعقاده في السابع من أبريل القادم إلى 16 من الشهر نفسه وذلك نظرا لانشغال أحمد الوكيل رئيس اتحاد العام للغرف التجاريه وسفره إلى بلجيكا في ذلك التوقيت.

ومن جانبها أشادت المنتجه مها سليم عضوة الشعبة العامة للإعلام أن هذه الخطوة تؤكد علي ضرورة السفر للدول العربية لإتاحة الفرصة لتسويق وتوزيع الأعمال الدرامية المصرية بشكل أوسع في المنطقه العربية.