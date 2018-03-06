جوميا: 50% من سكان مصر يستخدمون الإنترنت

كتبت - شيماء شلبي:



قال محمد عادل مصطفى رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكة والعلاقات الحكومية في شركة جوميا مصر، إن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بلغ نحو 49 مليون شخص، بما يعادل 50% من عدد السكان، وبمعدلات نمو 41% سنويا، بزيادة حوالي 14 مليون مستخدم خلال 2017.



وأضاف مصطفى في بيان للشركة اليوم الثلاثاء، أن الاعتماد على الإنترنت من خلال الهاتف المحمول "الموبايل إنترنت" زاد بنسبة 33% خلال العام الماضي.



وأوضح أن جوميا جاءت ضمن أكثر 6 مواقع من حيث معدلات الزيارة في مصر خلال العام الماضي، وأن الشركة التي تتواجد في 23 دولة بقارة إفريقيا، نجحت في توصيل 17 مليون شركة مع ما يقرب من 1.2 مليار مستخدم.



وتوقع عادل، أن تستحوذ الشركة على نحو 5% من سوق التجزئة في القارة الإفريقية في عام 2030.



وتأسست جوميا، في 2012، للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في مصر.