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هيئة البترول تسحب 250 مليون دولار من قرض لسداد مستحقات الشركاء الأجانب

01:12 م الثلاثاء 06 مارس 2018
هيئة البترول تسحب 250 مليون دولار من قرض لسداد مستحقات الشركاء الأجانب

الهيئة العامة للبترول

كتبت- منال المصري:

سحبت الهيئة العامة للبترول، اليوم الثلاثاء، الشريحة الثانية والأخيرة بقيمة 250 مليون دولار، من قرض بإجمالي 550 مليون دولار، من أجل سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بحسب ما قاله مصدر مسؤول في أحد البنوك المشاركة في القرض.

كانت الهيئة اتفقت على القرض مع تحالف بنكي من 4 بنوك هي الأهلي المصري، الذي يتولى إدارة القرض، ومصر والتجاري الدولي والعربي الأفريقي.

وتتوزع حصص البنوك الأربعة في الشريحة الثانية، بين 68 مليون دولار من البنك الأهلي، و68 مليون دولار من بنك مصر، و90 مليون دولار من التجاري الدولي، و22 مليون دولار من بنك القاهرة .

وقال المصدر إن أجل سداد القرض يبلغ عامين.

وتعمل الحكومة المصرية حاليا على سداد مستحقات الشركاء الأجانب من أجل تشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال الحفر والتنقيب عن الغاز والبترول.

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

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