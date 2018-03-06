مسؤول بالسفارة: حكومة ألمانيا تساهم بنحو ٢٠٠ مليون دولار في برامج تنموية بمصر

كتبت- إيمان منصور:

قال سبستيان لاش، المستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية في مصر، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الألمانية تدعم عددا كبيرا من البرامج التنموية في مصر بتمويل يصل إلى نحو 200 مليون يورو.

وطالب لاش خلال المؤتمر السنوي للمناطق الصناعية، بضرورة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني والفني في مصر باعتبارها المحرك الأساسي لسوق العمل، ولابد أن تشارك الشركات الخاصة في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الصحة والتعليم لابد أن تمولها الدول.

وأضاف لاش أن مصر تسير على الطريق الصحيح بعد اتخاذ خطوات جادة في السياسة النقدية والمالية، منها تحرير سعر الصرف، والذي بدأ السوق في التعافي من تداعياتها السلبية، ومنها تراجع معدل التضخم بعد أن ارتفع لأكثر من المتوقع، والمشروعات القومية التي طرحتها الدولة مؤخرا.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بذات الفرص الاستثمارية التي تتواجد في معظم الدول الجاذبة للاستثمار، حيث إن الشركات دائما تبحث عن الاستقرار والأمان لضخ رؤوس أموالها.