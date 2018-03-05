مسؤول: بدء التشغيل التجريبي لمصفاة المصرية للتكرير في الربع الثالث من 2018

القاهرة- وكالات:

قال محمد سعد، العضو المنتدب لشركة المصرية للتكرير، اليوم الاثنين، إنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع المصفاة التابع للشركة في مسطرد، خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف سعد، في تصريحات للصحفيين، إن المصفاة الجديدة ستغطي ما نسبته من 30 إلى 50% من واردات مصر من المنتجات البترولية متوقعاً التشغيل الفعلي نهاية 2018 أو مطلع 2019.

وتساهم مجموعة القلعة بنسبة تقارب 19% من شركة المصرية للتكرير.

وأضاف سعد في تصريحاته "نتوقع استرداد التكلفة خلال ست سنوات"

وقال سعد إن التكلفة الاستثمارية للمصفاة، المقامة في منطقة مسطرد بشمال القاهرة على مساحة 330 ألف متر مربع، زادت إلى نحو 4.1 مليار دولار من 3.7 مليار دولار في التقديرات الأولية، موضحا أن ذلك يشمل 2.875 مليار دولار قروضا من بنوك عالمية سيجري سدادها على 17 عاما و1.3 مليار دولار من المساهمين الرئيسيين.

وعزا ارتفاع التكلفة الاستثمارية إلى زيادة مدة المشروع 22.5 شهر عن التقدير الأصلي وفوائد التأخير التي بلغت عشرة ملايين دولار شهريا فضلا عن ارتفاع تكلفة قطع الغيار.

وأشار إلى أن إجمالي منتجات الشركة سيبلغ 4.7 مليون طن سنويا منها 2.3 مليون طن من السولار و80 ألف طن من غاز الطهي ومليون طن من البنزين و600 ألف طن من وقود الطائرات و96 ألف طن من الكبريت.

المصرية للتكرير مملوكة بنسبة 69.2% للشركة العربية للتكرير وبنسبة 30.8% للهيئة المصرية العامة للبترول. وتضم العربية للتكرير مساهمين من القطاع الخاص من بينهم القلعة وعدد من البنوك ومستثمرون خليجيون.