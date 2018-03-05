3 بنوك تبيع 3400 شهادة "أمان المصريين" خلال يومين

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون في بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر، أن البنوك الثلاثة أصدرت حوالي 3400 شهادة "أمان المصريين" الجديدة، منذ بداية طرحها أمس الأحد، وحتى منتصف اليوم.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك باع ألف شهادة من شهادات أمان المصريين، بقيمة مليوني جنيه، خلال يومين فقط.

وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك أصدر 300 شهادة أمان المصريين، منذ بداية طرحها أمس الأحد وحتى منتصف اليوم.

وقالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، إن البنك أصدر 2100 شهادة منذ الأمس وحتى منتصف اليوم، بقيمة 1.3 مليون جنيه، متوقعة زيادة عدد الشهادات المباعة بنهاية اليوم.

واتفق المسؤولون في البنوك الثلاثة أن الإقبال على الشهادة تزايد بشكل واضح اليوم الإثنين، متوقعين بيع مزيد من الشهادات خلال الأيام المقبلة.

وقال فايد، في تصريحات لمصراوي، إن الإقبال على شراء الشهادة يتزايد يوم بعد يوم، وأن فروع البنك مستعدة لتلقى طلبات شراء الشهادة في كل المحافظات.

وطرحت البنوك الثلاثة بالإضافة إلى البنك الزراعي المصري، شهادةة أمان المصريين، بداية من أمس الأحد، بفئات تبدأ من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه.

وتستهدف شهادة "أمان المصريين" في الأساس توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

لكنها متاحة أمام جميع المصريين، وليس العمالة اليومية فقط، بشرط أن يكون المواطن في الفئة العمرية بين 18 و59 سنة.

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