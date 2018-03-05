ما هو مشروع "نيوم" السعودي الذي تشارك فيه مصر بألف كيلو متر من سيناء؟

القاهرة- مصراوي:

ستشارك مصر بألف كيلو متر مربع من أراضيها في جنوب سيناء لتكون جزءاً من مشروع مدينة "نيوم" السعودية العملاقة التي أعلنت عنها المملكة في أكتوبر الماضي، بحسب مقاله مسؤول سعودي، اليوم الإثنين، لوكالة رويترز.

وفي أكتوبر الماضي، كان قد أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن خطة إنشاء منطقة "نيوم"، التي تمتد لأول مرة بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار.

وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.

وبحسب ما أعلنه بن سلمان، فإن المشروع سيركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة، على أن تنتهي المرحلة الأولى منه في 2025.

وخلال الشهر الماضي، بدأت الحكومة السعودية إرساء عقود تطوير منطقة نيوم الاقتصادية، وطلبت من شركات بناء محلية تشييد خمسة قصور هناك.

وتتفاوض الرياض حاليا مع 7 شركات سياحة والملاحة السياحية وتهدف إلى بناء موانئ خاصة باليخوت.

ومن المقرر أن تشارك مصر من خلال تطوير منطقتي شرم الشيخ والغردقة.

وقالت رويترز اليوم إن هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر ستكون جزءا من صندوق مشترك قيمته 10 مليارات دولار أعلنت مصر والسعودية تأسيسه أمس الأحد.

وبحسب المسؤول السعودي الذي تحدث لرويترز، فإن المملكة ستقوم بإنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم، بالإضافة إلى 50 منتجعًا و4 مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

وتقدم الموضوعات التالية كل ما تريد معرفته عن مدينة نيوم السعودية ومشاركة مصر فيها:

جزء منه يقام على أراضٍ مصرية.. السعودية تطلق مشروع "نيوم" الاستثماري

كل ما تريد أن تعرفه عن مشروع السعودية الاستثماري الذي يضم أراضي مصرية (صور وفيديو)

فيديو جراف- ما هو مشروع "نيوم" السعودي في دقيقة واحدة؟

مزايا ومكاسب مشروع "نيوم" السعودي - (انفوجرافيك)

مؤسسة سعودية: "تيران وصنافير" ضمن مشروع مدينة نيوم

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

السعودية ترسي عقودا لبناء قصور في منطقة "نيوم" الاقتصادية العملاقة

رويترز: مصر تتعهّد بألف كيلومتر في جنوب سيناء لمشروع "نيوم" السعودي

السيسي: "نيوم" السعودي مشروع سياحي كبير