هالة السعيد: الحكومة تستهدف استثمارات تريليونية بالمشروعات القومية العام المقبل

كتبت- منال المصري:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة تستهدف زيادة 20% في حجم الاستثمارات الكلية، التي تشمل القطاعين العام والخاص، في المشروعات القومية لتقارب التريليون جنيه خلال العام المقبل.

وأضافت الوزيرة خلال فعاليات ملتقى "بناة مصر الرابع"، اليوم الأحد، أن قيمة الاستثمارات في البنية التحتية بلغت 800 مليار جنيه في كافة المحافظات المختلفة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تدرس إنشاء صندوق سيادي بهدف تمويل المشروعات القومية.

وتنفذ الدولة عددا من المشروعات القومية خلال السنوات الأخيرة منها المشروع القومي للطرق، والإسكان الاجتماعي، وتنمية العشوائيات، وإنشاء عدد من المدن الجديدة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات.