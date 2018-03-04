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"أسوان" تنظم منتدى "مصري ألماني" لجذب السياح عبر التسويق الإلكتروني

03:35 م الأحد 04 مارس 2018
"أسوان" تنظم منتدى "مصري ألماني" لجذب السياح عبر التسويق الإلكتروني

كتب ـ يوسف عفيفي:

تنظم جمعية المستثمرين السياحيين بأسوان، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدول (GIZ) الجلسة السادسة من منتدى آليات مبتكرة لجذب قطاع جديد من السياح، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بأحد فنادق أسوان، تحت عنوان " كيف تزيد ربحيتك عبر التسويق الإلكتروني".

وقال أشرف بشرى رئيس لجنة الاستثمار السياحي بجمعية المستثمرين، إن المنتدى يهدف إلى دعم المنشآت السياحيه بأسوان للوصول الي قطاع جديد من السياحة الداخلية والسياحة الخارجية عن طريق نشر المعرفة من خلال آليات جديدة وأدوات مبتكرة وفعالة لجذب السائحين من أسواق غير تقليدية المتمثله في دول الشرق الأقصى بعد انحسار أعداد السائحين من الأسواق التقليدية لمصر، كما يهدف المنتدى إلى تنشيط السياحة ودعم التشغيل.

وأوضح بشرى في بيان، أن المنتدى يعمل على وجود حوار مثمر وفعال بين العاملين في هذا القطاع لتطوير مهارات التسويق الإلكتروني في شركاتهم.

جدير بالذكر أنه قد تم تنظيم خمسة جلسات لهذا المنتدى سابقا تمت فيها مناقشة موضوعات السياحة البيئية والعلاجية والرياضية شارك فيها نخبة من العاملين في النشاط السياحي بمختلف تخصصاتهم.

جمعية المستثمرين السياحيين أسوان الوكالة الألمانية للتعاون السياح الاستثمار السياحي

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