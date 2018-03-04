الأرز يسجل 13 جنيها.. أسعار السلع الأساسية واللحوم والدواجن اليوم

القاهرة - مصراوي:

تراوح سعر كيلو الأرز بين 6.5 و13 جنيها، والسكر بين 7.25 و13 جنيها خلال تعاملات اليوم الأحد، وفقا للموقع الرسمي لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويقدم مصراوي، أسعار السلع الأساسية في السوق، وفقا لموقع مجلس الوزراء، الأحد من كل أسبوع.

الأرز السائب بين 6.5 و9 جنيهات للكيلو.

الأرز المعبأ بين 6.5 و13 جنيها للكيلو.

الفول بين 9 و28 جنيها للكيلو.

العدس بين 13 و46 جنيها للكيلو.

الدقيق بين 6 و11.5 جنيه للكيلو.

السكر بين 7.25 جنيها و13 جنيها للكيلو.

الشاي بين 70 و91 جنيها للكيلو.

السمن الصناعي بين 17 و28 جنيها للكيلو.

السمن البلدي بين 60 و150 جنيها للكيلو.

زيت عباد الشمس بين 16 و25 جنيها للتر.

المكرونة بين 7 و13 جنيها للكيلو.

البيض بين 35 و45 جنيها للكرتونة.

اللحوم والدواجن

الكندوز بين 90 و186 جنيها للكيلو.

الضأن بين 100 و210 جنيها للكيلو.

البتلو بين 90 و220 جنيها للكيلو.

الدواجن البيضاء بين 23 و30 جنيها للكيلو.

الدواجن البلدي بين 30 و45 جنيها للكيلو.