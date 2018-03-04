المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير

كتب - مصطفى عيد:

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 4 مليارات و315 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي.

وبحسب بيانات المركزي، قفز الاحتياطي إلى 42.524 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي مقابل 38.209 مليار دولار بنهاية يناير.

وتعتبر الزيادة في الاحتياطي خلال فبراير هي الأكبر منذ يوليو الماضي والتي سجلت وقتها 4 مليارات و731 مليون دولار.

واستلمت مصر 4 مليارات دولار حصيلة السندات التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية الشهر الماضي، والتي كان من المتوقع معها أن تحدث قفزة في الاحتياطي.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع بنحو 1.190 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي.

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