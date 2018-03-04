تقرير: 13% ارتفاعا بصادرات الملابس الجاهزة في يناير

كتبت- إيمان منصور:

أظهرت بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، اليوم الأحد، أن صادرات القطاع ارتفعت بنحو 13% خلال يناير الماضي، مسجلة 117.1 مليون دولار مقابل 103.8 مليون دولار خلال عام 2016.

وبحسب التقرير الشهري للمجلس، الذي حصل مصراوي عليه، استحوذت الدول الأفريقية على أعلى نسبة زيادة في استيراد الملابس الجاهزة المصرية بارتفاع 165%، في يناير الماضي عن نفس الشهر من العام الماضي لتسجل 199 ألف دولار مقابل 75 ألف دولار.

ثم جاء الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني بزيادة 43% مسجلا 43 مليون دولار مقابل 30 مليون دولار، وفي المركز الثالث الدول العربية بزيادة 17% إلى 4.5 مليون دولار مقابل 3.8 مليون دولار، وباقي دول العالم بزيادة 17% مسجلة 13.9 مليون دولار مقابل 11.8 مليون دولار.

* أكبر 10 دول مستوردة للملابس الجاهزة المصرية

وبحسب التقرير، ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى فرنسا بنسبة 463% مسجلة 6.2 مليون دولار مقابل 1.1مليون دولار، كما ارتفعت إلى بلجيكا بنسبة 168% مسجلة 2.2 مليون دولار.

وزات صادرات القطاع أيضا في يناير إلى السعودية خلال يناير الماضي بنسبة 40% مسجلة 2.3 مليون دولار وإلى أسبانيا بنسبة 15% لتبلغ 11.6 مليون دولار، وإلى بريطانيا وشمال أيرلندا إلى 9.6 مليون دولار بزيادة 19%.

كما زادت صادرات القطاع لإيطاليا إلى 5.7 مليون دولار بزيادة 37%، وارتفعت أيضا لألمانيا الاتحادية إلى 5.1 مليون دولار بزيادة 17%.

بينما تراجعت صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة بنسبة 5% مسجلة 55 مليون دولار مقابل 57.6 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

* أكبر 10 شركات مصدرة للملابس الجاهزة في مصر

وضمت قائمة أبرز الشركات المصدرة في في هذا القطاع، كل من شركة لوتس للملابس الجاهزة، تلتها الشركة السويسرية، ثم شركة اليكس أباريلز، ثم أوراجلو إيجيبت.

وجاءت شركة جيد تكستايل إيجيبت في المركز الخامس من ضمن أكبر 10 شركات مصدرها ، ثم شركة جيزة للغزل والنسيج، وسي أر إس دنيم جارمنتس إيجيبت، ثم تي أند سي.

وفي المركز التاسع جاءت شركة مان موهان سيناه، ثم دايس للملابس الجاهزة في المركز العاشر.