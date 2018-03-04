هل يجوز للموظفين والمؤمن عليهم شراء شهادة "أمان المصريين"؟

كتبت- منال المصري:

بدأت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والمصري الزراعي، بمختلف فروعها اليوم الأحد، طرح شهادة "أمان المصريين"، والتي تهدف لتوفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة.

وحددت البنوك الأربعة فئات الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه لكل شخص، ويبلغ مدتها 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين فقط.

وتستهدف شهادة "أمان المصريين" في الأساس، توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

لكنها متاحة أمام جميع المصريين، وليس العمالة اليومية فقط، بشرط أن يكون المواطن في الفئة العمرية بين 18 و59 سنة.

أي أن الموظف أو المؤمن عليه يجوز له شراء الشهادة طالما يقع في الفئة العمرية المحددة مسبقا.

كما أن العامل إذا اشترى الشهادة ثم التحق بوظيفة، لا تسقط الشهادة وتظل سارية بمزاياها البنكية والتأمينية.

يذكر أن شراء الشهادة لا يحتاج سوى بطاقة الرقم القومي فقط، بدون كشف طبي، أو أي مصروفات.

كما أنها تتيح للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 4 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته.

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