مسؤول: المركزي و33 بنكا حجزوا أراضٍ في العاصمة الإدارية الجديدة

كتبت- منال المصري:

قال اللواء محمد عبد اللطيف نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، إن البنك المركزى و33 بنكا وشركة "آي سكور" للاستعلام الائتماني، حجزوا مساحات أراضٍ في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف إنشاء فروع وإدارات لها.

وأشار عبد اللطيف خلال فعاليات ملتقى بناة مصر الرابع، إلى أن "العاصمة الإدارية الجديدة تضم خدمات تعليمية وصحية على أعلى مستوى، حيث يوجد 10 جامعات كبرى على مستوى كبير من الجودة، و66 مدرسة مختلفة، و3 مستشفيات".

ويعقد ملتقي بناة مصر الرابع 2018 اليوم بحضور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، وحسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري، ومعتز محمد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد من المسؤولين والمستثمرين والخبراء.

وتضم العاصمة الإدارية الجديدة، حيا للمال والعمال، في مرحلتها المرحلة الأولى التي وصل التنفيذ فيها إلى مستويات متقدمة، على مساحة 40 فدانا، حيث يضم الحي مقرا للبنك المركزي ومطبعة للنقود، ومنطقة للبنوك.

كما يضم الحي، البالغة تكلفته 3 مليارات دولار، 20 برجا تشمل وحدات سكنية وإدارية، وخدمية، وتجارية على مساحة إجمالية تقدر بـ1.7 مليون متر مربع مسطحات بنائية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الحي في 2019.