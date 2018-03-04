الإحصاء: 14% ارتفاعا في عجز الميزان التجاري خلال ديسمبر الماضي

كتبت- إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن قيمة العجز في الميزان التجاري ارتفعت بنسبة 13.8% خلال شهر ديسمبر الماضي، إلى 3.3 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في ديسمبر 2016.

وأضافت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 23% في ديسمبر الماضي مسجلة 2.5 مليار دولار، نتيجة زيادة صادرات، (البترول الخام بنسبة 92.3٪، والأسمدة 68.1 ٪، والملابس الجاهزة بنسبة 14.2٪، ولدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" 98.2٪).

ولكن صادرات بعض السلع تراجعت في ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وأهمها (برتقال طازج 11.6٪، وأثاث 12.1٪، وأصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية 8.8٪، وصابون ومحضرات تنظيف 16.4٪ ).

وبحسب النشرة ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 17.6٪ إلى 5.8 مليار دولار في ديسمبر مقابل 4.91 مليار في نفس الشهر من العام قبل الماضي، نتيجة زيادة واردات بعض السلع، مثل (مواد أولية من حديد أو صلب 48.2٪ ، والبترول الخام بنسبة 2.7٪ ، وقمح 11.3٪ ، ولدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك " 39.3٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع مثل (منتجات البترول بنسبة 7.3٪، وسيارات الركوب بنسبة 5.1 ٪، وذرة بنسبة 39.7٪، وأجزاء سيارات 33.3 ٪).