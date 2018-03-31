حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية للعملات تسجل أدنى مستوى في 4 سنوات

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي نشرت أمس الجمعة أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية من العملات انخفضت في الربع الأخير من 2017 إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، بينما ارتفعت حصص العملات الأخرى في الاحتياطيات.

وقالت البيانات التي نقلتها وكالة رويترز إن حصة الدولار الأمريكي تراجعت في الربع الرابع إلى 62.7% من 63.5% في الربع الثالث من 2017.

ووفقا لبيانات صندوق النقد فإن هذه هي أصغر حصة للدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للنقد الأجنبي منذ أن بلغت 61.24% في الربع الرابع من 2013 .

وأشارت البيانات أيضا إلى أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية للعملات كانت الأكبر منذ الربع الرابع من 2014 وأن حصة الين الياباني سجلت أعلى مستوى منذ الربع الرابع من 2002 بينما واصلت حصة اليوان الصيني النمو للربع الثاني على التوالي.