البنك العقاري المصري يخفض الفائدة 1% على حساب التوفير والشهادات

كتبت- منال المصري:

قال عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، في تصريحات لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على حساب التوفير وشهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتغير، بداية من غد الأحد، بعد قرار البنك المركزي، بخفض الفائدة مساء الخميس الماضي.

وأوضح كمال، أن الفائدة على حساب التوفير في البنك ستهبط إلى 12% سنويا بدلا من 13%، والفائدة على شهادة الشمول ذات العائد الثابت إلى 14.25% بدلا من 15.25%، والشهادة متغيرة العائد إلى 16% بدلا من 17%.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، قررت مساء الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي، في أقل من شهرين، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

وتعقد البنوك اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري، من أجل خفض الفائدة على الحسابات والودائع والشهادات، بما يتوافق مع أسعار الفائدة الرئيسية التي خفضها المركزي إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ويدرس بنكا الأهلي ومصر حاليا، وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد الثابت 17%، بالإضافة إلى خفض الفائدة على باقي الأوعية الادخارية المختلفة.

وتتوقع بنوك استثمار أن يواصل البنك المركزي خفض الفائدة بنسبة إجمالية تتراوح 3 و5% على مدار العام، مع انحسار موجة التضخم في الأسعار.

وكان المركزي رفع الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل مواجهة معدلات التضخم، قبل أن يبدأ في خفضها في منتصف الشهر الماضي، بنسبة 1%.

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لماذا خفض البنك المركزي الفائدة 1% للمرة الثانية في أقل من شهرين؟