46 مليار جنيه حصيلة الأهلي ومصر من بيع شهادات الـ17 و15% في شهر ونصف

كتبت- منال المصري:

بلغت حصيلة بنكي الأهلي ومصر من بيع الشهادات مرتفعة العائد التي تم طرحها في منتصف شهر فبراير الماضي، نحو 46.2 مليار جنيه.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، لمصراوي، إن حصيلة البنك من بيع شهادات الـ17 و15%، وكذلك شهادات الـ17.25 و15.25، التي يبيعها لصالح بنك الاستثمار القومي، بلغت نحو 35 مليار جنيه، في نحو 6 أسابيع فقط.

وقال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن حصيلة البنك من بيع الشهادات مرتفعة العائد (17.25 و15.25%) بلغت نحو 23 مليار جنيه في 6 أسابيع.

وأشار إلى أن حصيلة يوم الأربعاء فقط بلغت نحو 1ز5 مليار جنيه، فيما يعد أكبر رقم مبيعات يومي، مع إقبال العملاء على الشراء تحسباً لقرار البنك المركزي يوم الخميس بخفض الفائدة.

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إن حصيلة بيع الشهادتين مرتفعة العائد 17% و15% في البنك تجاوزت 11.250 مليار جنيه في 6 أسابيع.

وتتراوح الحصيلة بين 7.3 مليار جنيه لشهادة الـ17% التي تبلغ مدتها عام، ويصرف عائدها كل 3 أشهر، و3.9 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% ذات الثلاث سنوات، بحسب الدماطي.

وكان بنكا الأهلي ومصر جمعا نحو 470 مليار جنيه من بيع شهادتي الـ20% و17%، منذ طرحهما في نوفمبر 2016، بعد تعويم الجنيه، حتى منتصف فبراير الماضي.

وفي منتضف الشهر الماضي، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1%، للمرة الأولى من التعويم، مع تراجع معدلات التضخم، وأوقف بنكا الأهلي ومصر طرح شهادات جديدة بعائد 20%، وطرحا بدلاً منها شهادة الـ17%، كما خفضا الفائدة على شهادة الـ16% إلى 15%.

وقال مصدر مسؤول في بنك مصر، لمصراوي، أمس، إن البنك يتجه لوقف إصدار شهادة الـ17%، بعد قرار المركزي خفض الفائدة 1% مجدداً، واستمرار طرح شهادة الـ15%.

ومن المتوقع أن يواصل المركزي خفض الفائدة بنسبة إجمالية تتراوح بين 3 و5% طوال العام الجاري، مع تراجع معدلات التضخم.

وكان المركزي رفع الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه، من أجل كبح معدلات التضخم التي تفاقمت نتيجة ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الوقود.

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