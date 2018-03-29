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وزير الصناعة: الانتهاء من إنشاء 1400 وحدة بمدينة دمياط للأثاث في مايو

01:23 م الخميس 29 مارس 2018
وزير الصناعة: الانتهاء من إنشاء 1400 وحدة بمدينة دمياط للأثاث في مايو

طارق قابيل وزير التجارة

كتبت- إيمان منصور:

أعلن طارق قابيل وزير التجارة اليوم الخميس، أنه سيتم الانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى لمدينة الأثاث الجديدة بدمياط، والتي تضم 1400 وحدة صناعية خلال شهر مايو المقبل، بحسب بيان للوزارة تلقى مصراوي نسخة منه.

وقال الوزير إن المدينة الجديدة تقام وفقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية وتعد مدينة صناعية متكاملة، وتضم كافة مراحل تصنيع منتجات الأثاث وبكافة الأحجام، فضلاً عن توافر الصناعات المغذية والمكملة، بالإضافة إلى المخازن والمستودعات والمعارض الدائمة

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمعرض اندورز للأثاث والذي تنظمه مؤسسة الأهرام خلال الفترة من 29 مارس وحتى 1 أبريل، ويشارك بالمعرض نحو 60 شركة من الشركات المحلية المتخصصة في صناعة الأثاث.

وأضاف أن صناعة الأثاث تعد من الصناعات الهامة حيث تستوعب نحو 13% من إجمالي العمالة المصرية، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

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طارق قابيل وزير التجارة دمياط

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