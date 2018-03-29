سي.إم.إي الأمريكية تتفق على شراء نيكس البريطانية مقابل 5.5 مليار دولار

القاهرة- وكالات:

قالت مجموعة سي.إم.إي الأمريكية المشغلة للبورصات اليوم الخميس إنها توصلت لاتفاق لشراء مجموعة نيكس البريطانية التي أسسها مايكل سبنسر مقابل نحو 3.9 مليار جنيه استرليني (5.5 مليار دولار)، في صفقة من شأنها أن تتمخض عن مؤسسة تداول قوية عابرة للحدود.

ونقلت وكالة رويترز عن مساهمين في نيكس، وهي شركة تكنولوجيا مالية تنسق بين مشتري وبائعي السندات وعقود المبادلة والعملات، إنها ستحصل على 500 بنس نقدا لكل سهم في نيكس و0.0444 سهم جديد في سي.إم.إي.

ويمثل عرض سي.إم.إي علاوة قدرها 2.9% فوق سعر السهم عند الإغلاق يوم الأربعاء والذي بلغ 972 بنسا.

وسي.إم.إي هي واحدة من أكبر مجموعات إدارة البورصات في العالم وتمتلك مكتب شيكاجو للتجارة وبورصة شيكاجو التجارية.

وصعد سهم نيكس 30% خلال عام 2017.

وواجهت محاولات الدمج بين بورصات كبيرة، مثل محاولة دمج بورصة لندن والبورصة الألمانية، صعوبات تتعلق بمكافحة الاحتكار في الأعوام الماضية. لكن توسع سي.إم.إي بشراء نيكس قد ينال موافقة الجهات التنظيمية والسياسيين بسهولة أكبر.

وقالت سي.إم.إي، بحسب رويترز إن الصفقة ستوسع وجودها العالمي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.