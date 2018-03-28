بنك بلوم يخفض الفائدة 1% على شهادات الادخار ذات العائد الثابت

كتبت - منال المصري:



قال شريف محب مدير عام فروع بنك بلوم مصر، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت، بنسبة 1% بدءا من أول الأسبوع الجاري لتتماشى مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة في منتصف فبراير الماضي.



وبحسب محب، سجلت الفائدة على الشهادة التي يصرف عائدها شهريا 13% مقابل 14% قبل الخفض، فيما بلغت الفائدة على الشهادة التي يصرف عائدها كل ربع سنة 13.25% مقابل 14.25% قبل الخفض، ووصلت الفائدة على الشهادة التي يصرف عائدها سنويا إلى 13.5% مقابل 14.5% قبل الخفض.



وقرر البنك المركزى خفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف فبراير الماضي، بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة.



وقال محب إن البنك يترقب قرار البنك المركزي حول أسعار الفائدة غدا لبحث مصير الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة بالبنك.



وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي موقف أسعار الفائدة لليلة واحدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها غدا الخميس، وسط توقعات بخفضها.



وتصدر الشهادة الثلاثية من فئة 500 جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصى، ويمكن شراءها للقصر، مع عدم وجود حد أقصى.

كما يمكن إضافة الفائدة على الحساب الجاري أو التوفير الخاص بالعميل، ويمكن سحبها باستخدام بطاقة الصراف الآلي.



ويمكن أيضا للعميل الحصول على قرض بضمان هذه الشهادة، ويتيح البنك استرداد الشهادات في أي وقت بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا لجدول الاسترداد.