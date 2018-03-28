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    غدا.. اجتماع مرتقب في البنك المركزي لبحث مصير أسعار الفائدة

    07:31 م الأربعاء 28 مارس 2018
    غدا.. اجتماع مرتقب في البنك المركزي لبحث مصير أسعار الفائدة

    كتب - مصطفى عيد:

    تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي موقف أسعار الفائدة، في اجتماعها غدا الخميس، وسط توقعات بخفضها.

    وتوقعت 5 بنوك استثمار و3 مصرفيين، في تقرير نشره مصراوي، الأحد الماضي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و2%، خلال اجتماع الخميس، مع استمرار التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال فبراير الماضي.

    وواصل المعدل السنوي للتضخم انخفاضه الملحوظ منذ نوفمبر الماضي، ليصل إلى 14.3% في فبراير مقابل 17% خلال يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

    كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي - الذي يصدر عن البنك المركزي - إلى 11.9% في فبراير مقابل 14.4% خلال يناير الماضي.

    وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف فبراير الماضي لتسجل 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، وذلك بعد أن رفعها 7% خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو الماضي، من أجل كبح التضخم.

    وشهدت مصر موجة غلاء خلال العام الماضي هي الأعنف في 3 عقود لتقفز معدلات التضخم فوق مستوى 30% بعد إصلاحات اقتصادية تضمنت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة.

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