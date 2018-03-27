إيرادات الجزائر من تصدير الطاقة ترتفع مدعومة بأسعار النفط

القاهرة- مصراوي:

قال البنك المركزي الجزائري، اليوم الثلاثاء، إن حجم صادرات النفط والغاز انخفض 2.88% في 2017 بسبب تراجع الإنتاج وزيادة الاستهلاك المحلي.

وأضاف البنك في تقرير، نقلته وكالة رويترز، أن انتعاش أسعار النفط العالمية رفع دخل الجزائر عضو أوبك من صادرات الطاقة 18.42% إلى 33.06 مليار دولار من 27.92 مليار في 2016.