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بنك بلوم يطلق خدمة المحفظة الذكية خلال أيام

05:32 م الثلاثاء 27 مارس 2018
بنك بلوم يطلق خدمة المحفظة الذكية خلال أيام

كتبت منال المصري:

قال محمد أوزالب، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر، إن البنك قرر إطلاق خدمة المحفظة الذكية بالتعاون مع فوري خلال الأيام القادمة.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن البنك يعتزم تطوير خدمة الإنترنت بنك خلال العام الجاري بهدف تحقيق الشمول المالي.

ويهدف الشمول المالي إلى إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده في سبيل تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

وأكد أوزالب على توافر الموارد الدولارية بعد تحرير سعر الصرف، حيث يعمل البنك على تدبير الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية وعدم وجود أي قوائم انتظار.

خدمة المحفظة الذكية بنك بلوم الإنترنت

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