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الدولار يرتفع ببنك القاهرة في نهاية التعاملات

05:17 م الثلاثاء 27 مارس 2018
الدولار يرتفع ببنك القاهرة في نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

رفع بنك القاهرة، سعر صرف الدولار أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه خلال بداية التعاملات، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى عند مستوياته أمس.

وارتفع سعر صرف الدولار في بنك القاهرة، قرشا واحدا، ليسجل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.62 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وهي نفس أسعاره الصباحية.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنوك الإسكندرية وكريدي أجريكول وقناة السويس والبركة عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك العربي الإفريقي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه بنك القاهرة البنك التجاري الدولي

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