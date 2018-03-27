"الرقابة على الواردات" توافق على دخول 18.9 ألف شحنة إلى مصر في فبراير

كتبت - إيمان منصور:

وافقت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على دخول 18 ألف و902 رسالة بين واردات صناعية وغذائية في فبراير الماضي من أصل 19 ألف و261 رسالة تم استقبالها خلال الشهر.

وشملت الرسائل التي استقبلتها الهيئة خلال فبراير 12 ألف و326 رسالة صناعية، و6935 رسالة غذائية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

ورفضت الهيئة 359 رسالة واردات خلال الشهر الماضي لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، بحسب تقرير تلقاه طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في فبراير.

وقال إسماعيل جابر رئيس الهيئة، إن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت الشهر الماضي 6 آلاف و760 رسالة، حيث تضمنت أهم بنود الواردات المقبولة الحبوب واللحوم والأسماك والزيوت.

كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المرفوضة 175 رسالة، حيث تضمنت أهم بنود الواردات المرفوضة العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات غذائية، بحسب جابر.

وأضاف جابر أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة خلال الشهر الماضي بلغت 12 ألف و142 رسالة، حيث تضمنت أهم بنود الواردات الصناعية المقبولة حديد التسليح والإسمنت وقطع غيار السيارات والملابس وادوات المائدة.

وبلغ عدد الرسائل الصناعية المرفوضة 184 رسالة، حيث تضمنت أهم البنود الصناعية المرفوضة لعب الأطفال والأدوات الكهربائية والفلاتر وبعض المنتجات الجلدية.

وقال جابر إن الهيئة أصدرت 29 ألف و256 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة خلال فبراير المقبل وفقا لبروتوكولات قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية الموفقة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية في إطار هذه الاتفاقيات.

وأضاف أن عدد السجلات التجارية التي قامت الهيئة بقيدها وتعديلها وتجديدها الشهر الماضي بلغ 1961 سجلا منها 486 قيدا جديدا، و395 تجديدا، و1080 تعديلا.