بالكيلو والقطعة.. بيع الملابس المستعملة لم يعد يقتصر على الوكالة

كتبت- دينا خالد ومنار الرخ:

تصوير- دينا خالد:

جذبت أسواق الملابس المستعملة "البالة"، مؤخرا عددا كبيرا من المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بعد تعويم الجنيه.

ولم يعد الأمر يقتصر على منطقة وكالة البلح، لبيع هذه الملابس، بل امتدت لعدد من المحلات التي أصبحت متخصصة في بيع الملابس المستعملة والمستوردة من الخارج.

بعض هذه المحلات تفنن في بيع هذه الملابس بالكيلو، أملا في جذب مزيد من الزبائن، فيما يعتمد الأخرون على البيع بالقطعة والتي يكون سعرها أقل كثيرا من الجديد.

في منطقة حلوان، يبيع محل "لقطة" ملابس مستعملة، بالكيلو بأسعار تتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيه للكيلو الواحد.

ويبيع المحل سعر كيلو الملابس الثقيلة الشتوية بـ 250 جنيها، وسعر الملابس الخفيفة 300 جنيه للكيلو، أما أسعار البنطلونات يبلغ سعر الكيلو 350 جنيها.

تقف سارة محمد، والتي تأتي لأول مرة للشراء من "لقطة"، وهي ممسكه بسلة بلاستيكية بها بعض قطع الملابس لتضعها فوق الميزان لتجد أن 4 قطع ملابس اشترتها سجلت687 جراما أي أقل من كيلو جرام.

تقول سارة لمصرواي "كنت أعتقد أن الـ 250 جنيها للكيلو مرتفع، لكن عندما اخترت 4 قطع وجدت أن وزنهم لا يتعدى الكيلو ودفعت 165 جنيها فقط".

بالنسبة لسارة كانت الأسعار مناسبة للغاية، وتقول إن "ما دفعها للشراء من هذا المكان هو التجربة، وارتفاع أسعار الملابس في المحلات التي تبيع بالقطعة، لذلك أردت تجربة البيع بالكيلو".

وتقول زينب ناصر، والتي اصطحبت معها طفلتها 7 سنوات، إنها ليست المرة الأولى لها في شراء الملابس المستعملة، "جيت بعدما اشتريت قبل كده 5 قطع ملابس ودفعت 190 جنيه".

وبحسب زينب، "الملابس جديدة وبالتيكيت بتاعها وفكرة البيع بالكيلو بتخليني أجيب كذا قطعة بنفس سعر قطعة واحدة جديدة".

تضع زينب استراتيجية لها قبل الشراء "باختار القطع الخفيفة، لأن الهدوم قيمتها مش بالوزن ده بالحالة بتاعتها".

وتضيف زينب أن أكثر ما تشتريه هو ملابس ابنتها حيث أن "أوزانها خفيفة وموديلاتها مستوردة وماركات".

وبحسب إبراهيم طه، أحد العاملين بالمحل، فإن فكرة البيع بالكيلو حازت على أعجاب الكثيرين، كما جذبت الزبائن لأن أسعارها مناسبة لهم.

وبحسب طه فإن نجاح هذه التجربة دفع الإدارة لفتح 5 فروع في مناطق مختلفة في القاهرة.

ويقول طه إن ما أكسب "لقطة" شعبية هو جودة الملابس فهي ليست "بالة" بالمعنى الذي يعرفه الكثير أنه القديم والهالك، ولكنها ملابس مستوردة كانت مهربة وصادراتها الجمارك وباعتها في مزادات علنية.

وبحسب التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء، سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره 20.5% على أساس سنوي، وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 19.2%.

وفي شبرا يتخصص "مول الرحمة" بمنطقة أبو بيومي في الملابس المستعملة أو الجديدة التي بها بعض العيوب.

ويشهد هذا المتجر إقبالا من أهالي المنطقة ومن مناطق أخرى، فبمجرد وصولك شبرا الخيمة وعندما تشرع في السؤال عن "مول الرحمة" تجد عشرات يصفون لك الطريق.

تبدأ أسعار الملابس في المجل من 25 وحتى 200 جنيه، حيث يعرض جميع أنواع الملابس لجميع الأعمار من الرجال والنساء والأطفال.

وتقول مروة محمد، التي التقاها مصراوي وهي تشتري ملابس لابنتها الصغيرة، إنها المرة الأولى التي تأتي فيها إلى المحل رغم أنها من سكان المنطقة، إلا أن فضولها دفعها لإلقاء نظرة فجذبتها الأسعار.

بينما تحمل مروة معطفا في يدها، تضيف "الهدوم مش باين عليها أنها بالة خالص، تحس إنها نضيفة، وسعرها معقول مفيش جاكت بـ 80 جنيه في أي حته".

لكن منال رضا، اعتادت أن تشتري ما تحتاجه من المحل لأن أسعاره منخفضة مقارنة بالباقي "الأسعار في مستوى إمكانياتي المادية، فضلا عن أن حالة الملابس جيدة".

اشترت منال معطف شتوي جديد بـ 100 جنيه، "جبت الجاكت بالتكيت، وحالته جيدة وسعره 100 جنيه، وده سعر ينافس جميع أسعار المحلات إللي بتبيع ملابس جديدة".

وتعودت منال أن تأتي للمحل في نهاية الموسمين الشتوي والصيفي، لتشتري ما يلزمها في أثناء التصفيات.

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