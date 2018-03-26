العربية للاستثمارات المصرية تستهدف التحول للربحية في عام 2018

القاهرة- مصراوي:

قال حازم الزفزاف الرئيس التنفيذي لشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة المصرية اليوم الإثنين إن الشركة تستهدف التحول للربحية في عام 2018 بعدما قلصت خسائرها في السنة الماضية، بحسب وكالة رويترز.

وقال الزفزاف خلال مؤتمر صحفي عقب إعلان النتائج السنوية إن الشركة تستهدف تحقيق أرباح تقارب 80 مليون جنيه بعد خصم الضرائب في العام الحالي.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للعربية للاستثمارات اليوم تقلص خسائرها بنحو 31% في 2017 ليصل صافي الخسارة بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية إلى 188.96 مليون جنيه مقابل خسارة 273.62 مليون جنيه في 2016.

وذكر الزفزاف في المؤتمر الصحفي أن العربية للاستثمارات تستهدف إيرادات بنحو 1.5 مليار جنيه في 2018 بدعم من النمو المتوقع لإيرادات وحدتي كهروميكا وطوبلاط. وحققت الشركة إيرادات قدرها 1.392 مليار جنيه في العام الماضي بانخفاض 5.5 % عن 2016.

وتوقع الرئيس التنفيذي أن تحقق الوحدتان كهروميكا وطوبلاط معا إيرادات بنحو 900 مليون جنيه هذا العام مقارنة مع 600 مليون جنيه في 2017.

وتأسست العربية للاستثمارات، التي كانت تعرف سابقا باسم إيه.آي.سي، في 1985 وتمتلك الكثير من الشركات التابعة ومن أهمها كهروميكا مصدر الإيرادات الأكبر للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة تستهدف التوسع في الأسواق الخارجية مثل الكويت والسعودية وليبيا من خلال وحدتها كهروميكا التي تستهدف الشركة الأم زيادة إيراداتها 50% إلى أكثر من 800 مليون جنيه في العام الحالي.

وأشار إلى أن العربية للاستثمارات تستهدف بيع عدد من الشركات التابعة غير النشطة، مقدرا ذلك بنحو 4 أو 5 شركات، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال الزفزاف إن الشركة طالبت بيجو الفرنسية بتعويض قدره 150 مليون يورو بسبب إنهاء التعاقد، بعد أن ظلت العربية للاستثمارات وكيلا للشركة الفرنسية في مصر على مدى 41 عاما.

وكانت بيجو أخطرت العربية للاستثمارات في نوفمبر الماضي بعدم تمديد التوكيل.

وتتوقع الشركة المصرية الحصول على رخصة لمزاولة نشاط التخصيم من الرقابة المالية في غضون أربعة أسابيع لتبدأ العمل خلال الربع الثالث. وستزاول العربية للاستثمارات نشاط التخصيم من خلال وحدتها الصعيد للتأجير التمويلي.

والتخصيم هو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة إلى طرف ثالث بسعر مخفض مقابل الحصول على تمويل فوري لمباشرة أعمالها.

وقال الزفزاف إن العربية للاستثمارات تدرس قطاعات جديدة لدخولها في 2019 مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتتطلع أيضا لدخول مجال التمويل المتناهي الصغر.