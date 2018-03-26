البورصة تصعد 0.7% في أول أيام الانتخابات الرئاسية
كتبت- شيماء حفظي:
أنهت البورصة تعاملات اليوم الإثنين، على صعود بنسبة 0.7% عند مستوى 17104 نقطة، في أول أيام الانتخابات الرئاسية.
وبدأت اللجان الانتخابية، اليوم، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
وانخفض سهم EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.
وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 365.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 316.2 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 49.3 مليون جنيه.
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