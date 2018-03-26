فيزا تعين مديرا جديدا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتبت-منال المصري:

قالت شركة فيزا العالمية للمدفوعات الإلكترونية، اليوم الإثنين إنها عينت مارشيلو باريكوردي، مديرًا عامًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلفًا لإيهاب أيوب الذي يغادر الشركة لأسباب شخصية.

وبحسب بيان من شركة فيزا، تلقى مصراوي نسخة منه فإن باريكوردي، بمسيرة مهنية طويلة بالشركة، وخبرة واسعة في قطاع المدفوعات.

وقال البيان إن باريكوردي سيتولى مسؤولية كافة عمليات فيزا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونقل البيان عن باريكوردي قوله إن منطقة الشرق الأوسط، تشهد توجهًا متسارعًا نحو التحول إلى التجارة الرقمية والخلوية، مدفوعة بالأجندات الحكومية، إلى جانب المستهلكين المتمرسين باستخدام التكنولوجيا.

وأضاف أنه يتطلع إلى المساهمة في دفع عجلة هذا التوجه بالاستفادة من العلاقات المتينة التي ترتبط فيزا من خلالها مع المؤسسات المالية، والتجار، والحكومات، والهيئات التشريعية المعنية بقطاع المدفوعات، وغيرهم من الشركاء في القطاع.

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